POL-OH: Brand eines größeren Gebäudes in Neuenstein mit drei Verletzten

ERSTMELDUNG:

In der Nacht zum Sonntag (04.01.) meldete die Rettungsleitstelle Hersfeld-Rotenburg gegen 01.35 Uhr einen größeren Brand eines Wohngebäudes in Neuenstein, OT Raboldshausen. Aktuell ist die Feuerwehr, Rettungsdienste und die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Gebäude wäre stark verraucht. Aktuell sind zwei verletzte Personen bekannt. Beim Vorliegen weiterer belastbarer Informationen wird unaufgefordert nachberichtet.

ERGÄNZUNGSMELDUNG (Stand 05.30 Uhr):

Bei dem brandbetroffenen Gebäude handelt es sich um eine Unterkunft für Mitarbeitende eines Logistikunternehmens im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, in der neun Personen gemeldet sind. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem Zimmer im Erdgeschoss aus, in dem zwei Männer aus Osteuropa (42 Jahre - schwer verletzt und 35 Jahre - moderat verletzt), wohnten. Ein weiterer Bewohner des Hauses, ein 38-Jähriger, ebenfalls aus Osteuropa, gelangte in das Zimmer und verbrachte die Geschädigten aus dem Gebäude. Hierbei zog sich der Mann eine Rauchgasintoxikation zu. Alle drei Verletzten wurden nach einer Behandlung vor Ort in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Andere Personen wurden bei dem Brand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die weiteren Bewohner des Hauses wurden vorerst in anderen Unterkünften der Logistikmitarbeitenden in der Nähe untergebracht, da das brandbetroffene Gebäude aktuell nicht bewohnbar ist. Unmittelbar nach dem Brand nahm ein Team der Kriminalpolizei Osthessen vor Ort die Ermittlungen zu der Brandursache auf, wobei in alle Richtungen ermittelt wird. Der Sachschaden wird aktuell auf 15.000 Euro geschätzt. Es waren rund vierzig Einsatzkräfte der Feuerwehr, vier Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Weiterhin waren zwei Streifen der Polizeistation Bad Hersfeld vor Ort, um gemeinsam mit der Kriminalpolizei den Sachverhalt zu ermitteln. Aufgrund der Lösch- und Rettungsarbeiten kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

