Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 6.000 Euro Sachschaden beim Versuch, jeweils vorwärts einzuparken

Fulda (ots)

Die Fahrzeugführer eines BMW und eines Mercedes beabsichtigten nebeneinander einzuparken. Dabei touchierte der BMW mit seiner rechten Vorderseite die linke Hinterseite des Mercedes. Der Vorfall ereignete sich Freitagnachmittag (02.01), 15:21 Uhr, auf dem Kundenparkplatz eines Elektromarktes in der Petersberger Straße in Fulda.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 6.000 Euro.

Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell