Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei geklärte Unfallfluchten

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ludwigsau. Am Donnerstag (01.01.), gegen 11.50 Uhr, befuhr ein aus der Gemeinde Ludwigsau stammender 32-jähriger Fahrzeugführer mit einem Kleintransporter den Tannenweg in Ludwigsau-Friedlos. Hier kollidierte er mit einem geparktem VW und einem Schaukasten. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch ermittelt werden. Wegen des Verdachts auf Alkoholeinfluss wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000,- Euro.

Hohenroda. Am Freitag (02.01.), gegen 16.20 Uhr, befuhr ein aus der Gemeinde Hohnenroda stammender 19-jähriger Renault-Fahrfahrer die Straße "Grüner Weg" in Richtung Buttlarstraße in Hohenroda-Mansbach. Die Fahrbahn war winterglatt. Hier verlor er die Kontrolle über den PKW und kollidierte mit einem Maschendrahtzaun, einem Hühnerstall und einem auf dem Grundstück befindlichen Container. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500,- Euro. Der Fahrer und die drei weiteren Insassen blieben unverletzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber zeitnah fahrend angetroffen werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell