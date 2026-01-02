PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Frontalzusammenstoß auf winterglatter Fahrbahn auf L3181 zw. Neuhof-Hauswurz und Neuhof-Rommerz

Fulda (ots)

Am Freitag (02.01.) ereignete sich um 10:25 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden auf der Landstraße 3181 zwischen Neuhof-Hauswurz und Neuhof-Rommerz.

Ein 56-jähriger Nissan-SUV-Fahrer aus Freiensteinau fuhr von Hauswurz in Richtung Rommerz. Hinter ihm fuhr ein 37-jähriger Sprinter-Fahrer aus Künzell. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn geriet der SUV-Fahrer ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem 45-jährigen VW-Fahrer aus einem Neuhofer Ortsteil zusammen, welcher entgegenkam und weder bremsen noch rechtzeitig ausweichen konnte. Aufgrund des Zusammenstoßes drehte sich der Nissan, schleuderte gegen die Schutzplanken und stieß frontal mit dem nachfolgenden Sprinter zusammen, welcher ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand kam. Hierbei wurden der SUV-Fahrer, seine 12-jährige Mitfahrerin und die 9-jährige Mitfahrerin des VW leichtverletzt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

An allen Fahrzeugen und der Schutzplanke entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro.

Die Fahrbahn war bis 12:40 Uhr vollgesperrt.

Vor Ort waren 6 RTW, 2 NEF, der Rettungshubschrauber Christoph 28, die Feuerwehren von Neuhof und Neuhof-Rommerz und eine Polizeistreife des Polizeiposten Neuhof.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

