Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Herbstein. Am Samstag (27.12.), gegen 14 Uhr, parkte ein 49-jähriger Pkw-Fahrer seinen Dacia Duster auf dem Parkplatz eines Feriendorfs im Ernst-Klotz-Weg. Als er am 29. Dezember wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass dieser am linken vorderen Kotflügel beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Dacia entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Von Fahrbahn abgekommen

Breungeshain. Am Donnerstag (01.01) befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Audi A3 Sportback den Parkplatz "Am Taufstein" und wollte nach rechts auf die Landesstraße in Richtung Hoherodskopf einbiegen. Hierbei geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi rutschte die Böschung hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend neben einem Baum zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb die 19-jährige glücklicherweise unverletzt. Am Audi entstand Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

(Polizeistation Lauterbach)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell