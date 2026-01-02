PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Herbstein. Am Samstag (27.12.), gegen 14 Uhr, parkte ein 49-jähriger Pkw-Fahrer seinen Dacia Duster auf dem Parkplatz eines Feriendorfs im Ernst-Klotz-Weg. Als er am 29. Dezember wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass dieser am linken vorderen Kotflügel beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Dacia entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Von Fahrbahn abgekommen

Breungeshain. Am Donnerstag (01.01) befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Audi A3 Sportback den Parkplatz "Am Taufstein" und wollte nach rechts auf die Landesstraße in Richtung Hoherodskopf einbiegen. Hierbei geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi rutschte die Böschung hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend neben einem Baum zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb die 19-jährige glücklicherweise unverletzt. Am Audi entstand Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

(Polizeistation Lauterbach)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 13:48

    POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Auto beschädigt

    Vogelsbergkreis (ots) - Kennzeichendiebstahl Lauterbach. Im Zeitraum von Montag (29.12.), 14 Uhr, und Dienstag (30.12.), 9.30 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem weißen Opel Astra das hintere Kennzeichen "VB-MF 73". Der Opel war im Tatzeitraum in der Straße "Cent" geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:42

    POL-OH: Mülltonnen durch Feuer beschädigt - Glasscheibe beschädigt

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Mülltonnen durch Feuer beschädigt Bad Hersfeld. In der Abt-Michael-Straße gerieten am Mittwochabend (31.12.), gegen 21 Uhr, vier Hausmülltonnen in Brand, eine weitere wurde durch die Flammen beschädigt. Die Tonnen standen vor einem Mehrfamilienhaus. Anwohner hatten kurz bevor das Feuer entdeckt wurde einen lauten Knall wahrgenommen und ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:40

    POL-OH: Silvester 2025/26: Polizei Osthessen zieht erste Bilanz

    Osthessen (ots) - Osthessen. Die Polizei Osthessen blickt auf einen überwiegend ruhigen und störungsfreien Jahreswechsel zurück. In den drei Landkreisen feierten die Menschen überwiegend friedlich und ausgelassen. Wie in den Vorjahren verstärkte die Polizei ihre Präsenz an den bekannten Feierorten, an denen sich viele Bürgerinnen und Bürger traditionell treffen. In den meisten Fällen mussten die Polizistinnen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren