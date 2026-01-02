Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Auto beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichendiebstahl

Lauterbach. Im Zeitraum von Montag (29.12.), 14 Uhr, und Dienstag (30.12.), 9.30 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem weißen Opel Astra das hintere Kennzeichen "VB-MF 73". Der Opel war im Tatzeitraum in der Straße "Cent" geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mücke. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Sonntagnachmittag (28.12.), 15 Uhr, bis Dienstag (30.12.), 14 Uhr, das hintere Kennzeichen "VB-ZU 85". Dieses war an einem schwarzen Mercedes angebracht, welcher in der Hindenburgstraße in Ruppertenrod geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto beschädigt

Schlitz. Im Zeitraum von Mittwoch (31.12.), 16 Uhr, bis Donnerstag (01.01.), 15.30 Uhr, beschädigten Unbekannte einen weißen 1er BMW, der in der Salzschlirfer Straße geparkt war, mit einem Feuerwerkskörper. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell