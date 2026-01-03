PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnhausbrand in Schlitz-Bernshausen

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. Am Samstag (03.01.) wurde gg. 00:45 Uhr ein Wohnhausbrand im Ortsteil Bernshausen gemeldet. Nach jetzigem Stand der polizeilichen Ermittlungen geriet zunächst aus bislang unbekannter Ursache eine am Wohnhaus stehende Mülltonne in Brand, worauf das Feuer auf das Wohnhaus übergriff. Vier Personen konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen, wurden zur weiteren Beobachtung vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch die alarmierten Feuerwehren von Schlitz, Lauterbach und Alsfeld konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und der Brand gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von circa. 150.000 Euro.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Vogelsberg geführt und dauern an.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

