POL-OH: Brand eines größeren Gebäudes in Neuenstein
Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)
ERSTMELDUNG:
In der Nacht zum Sonntag (04.01.) meldete die Rettungsleitstelle Hersfeld-Rotenburg gegen 01.35 Uhr einen größeren Brand eines Wohngebäudes in Neuenstein, OT Raboldshausen. Aktuell ist die Feuerwehr, Rettungsdienste und die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Gebäude wäre stark verraucht. Aktuell sind zwei verletzte Personen bekannt. Beim Vorliegen weiterer belastbarer Informationen wird unaufgefordert nachberichtet.
Führungs- und Lagedienst Osthessen, Messner, EPHK
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell