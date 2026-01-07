Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bilanz Weihnachts-

Neujahrsmarkt 2025

Speyer (ots)

In der Zeit vom 24.11.2025 bis 06.01.2026 fand in Speyer der alljährliche Weihnachts- und Neujahrsmarkt statt. Der diesjährige Weihnachts- / Neujahrsmarkt verzeichnete einen guten Besucherzuspruch und verlief aus polizeilicher Sicht sehr ruhig. Insgesamt wurde lediglich eine Straftat registriert: In einem Einzelfall kam es zu einer Bedrohung unter Kindern, die von den Einsatzkräften zeitnah aufgenommen und geklärt wurde. Darüber hinaus mussten die Beamtinnen und Beamten drei Personen aufgrund randalierenden Verhaltens des Platzes verweisen. Weitere sicherheitsrelevante Vorfälle wurden nicht bekannt. Insgesamt zeigt sich die Polizei mit dem Verlauf des Weihnachtsmarktes sehr zufrieden. Trotz des hohen Besucheraufkommens herrschte eine erfreulich friedliche und besinnliche Atmosphäre.

