PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bilanz Weihnachts-
Neujahrsmarkt 2025

Speyer (ots)

In der Zeit vom 24.11.2025 bis 06.01.2026 fand in Speyer der alljährliche Weihnachts- und Neujahrsmarkt statt. Der diesjährige Weihnachts- / Neujahrsmarkt verzeichnete einen guten Besucherzuspruch und verlief aus polizeilicher Sicht sehr ruhig. Insgesamt wurde lediglich eine Straftat registriert: In einem Einzelfall kam es zu einer Bedrohung unter Kindern, die von den Einsatzkräften zeitnah aufgenommen und geklärt wurde. Darüber hinaus mussten die Beamtinnen und Beamten drei Personen aufgrund randalierenden Verhaltens des Platzes verweisen. Weitere sicherheitsrelevante Vorfälle wurden nicht bekannt. Insgesamt zeigt sich die Polizei mit dem Verlauf des Weihnachtsmarktes sehr zufrieden. Trotz des hohen Besucheraufkommens herrschte eine erfreulich friedliche und besinnliche Atmosphäre.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 10:25

    POL-PDLU: Otterstadt - Unfall mit Sommerreifen

    Otterstadt (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen halb 10, fuhr ein 65-jähriger PKW-Fahrer mit seinem SUV von der Straße Binsfeld in Speyer über einen Wirtschaftsweg in Richtung Speyerer Straße in Otterstadt. An einer Einmündung verlor er die Kontrolle seines Allrad-getriebenen SUV aufgrund der Schneeglätte und den noch am Fahrzeug montierten Sommerreifen. Hierdurch rutschte nach rechts von der Fahrbahn über einen Absatz ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 13:36

    POL-PDLU: Speyer - Körperliche Auseinandersetzung - Geschädigter / Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, kurz nach Mitternacht wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung in der Gilgenstraße gemeldet. Eine männliche Person hätte einen anderen Mann aus unbekannten Gründen mehrfach geschlagen. Bei Eintreffen der Polizeistreife konnte nur noch ein Zeuge an der Gedächtniskirche angetroffen werden. Im Rahmen ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 12:11

    POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Sportheim - Hinweise gesucht

    Böhl-Iggelheim (ots) - Im Zeitraum vom 26.12.25 bis 30.12.25 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Sportheim in der Wehlachstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten sowohl beim Versuch die Seiteneingangstür aufzuhebeln als auch beim Einschlagen einer Scheibe. In das Innere des Sportheims gelangen die Täter nicht. Entwendet wurde nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800EUR. Hinweise nimmt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren