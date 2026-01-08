PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Führerschein unterwegs

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 01:20 Uhr, wurde eine 21-jährige Autofahrerin aus Bad Dürkheim in der Burgstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ihm Rahmen dieser Kontrolle gab die 21-jährige gegenüber den Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die junge Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

