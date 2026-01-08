Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss

Mutterstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Ludwigshafener Straße zu einem Verkehrsunfall. Beim Abbiegen von der Ludwigshafener Straße in den Pfalzring übersah ein 59-jähriger Autofahrer aus Weisenheim am Berg eine entgegenkommende 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Mutterstadt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt bei dem 59-jährigen Unfallverursacher drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Er wurde im Anschluss zwecks Blutentnahme zur Polizeidienststelle verbracht. Weiterhin wurde dessen Führerschein sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. Den 59-jährigen aus Weisenheim/Berg erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell