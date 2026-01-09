PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand auf einer Terrasse

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen (08.01.2026) gegen 08:00 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle ein Brand in der Mühlstraße gemeldet. Vor Ort stellte die Polizei einen Brand auf einer Terrasse hinter einem Haus fest. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand der Brand durch verglühte Asche, welche am Vorabend durch den Hausbesitzer in eine Kunststoffschale auf der Terrasse gelegt wurde. Durch das Feuer entstand Sachschaden an der Terrasse sowie am Haus in Höhe von ca. 15.000 EUR. Eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 09.01.2026 – 11:39

    POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzter Person

    Speyer (ots) - Am Mittwochnachmittag, gegen halb zwei, fuhr eine 34-jährige PKW-Fahrerin von der B9, Richtungsfahrbahn Ludwigshafen, auf die Abfahrt zur L454. Im dortigen Kurvenbereich geriet sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Grünstreifen und verlor auch aufgrund des schnee-/matschigen Untergrundes die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Fahrzeug drehte sich und rutschte über die Gegenfahrbahn hinter ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:18

    POL-PDLU: Ohne Führerschein unterwegs

    Schifferstadt (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 01:20 Uhr, wurde eine 21-jährige Autofahrerin aus Bad Dürkheim in der Burgstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ihm Rahmen dieser Kontrolle gab die 21-jährige gegenüber den Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die junge Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:17

    POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss

    Mutterstadt (ots) - Am Mittwochnachmittag, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Ludwigshafener Straße zu einem Verkehrsunfall. Beim Abbiegen von der Ludwigshafener Straße in den Pfalzring übersah ein 59-jähriger Autofahrer aus Weisenheim am Berg eine entgegenkommende 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Mutterstadt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt bei dem 59-jährigen Unfallverursacher drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Er ...

    mehr
