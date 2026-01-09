Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand auf einer Terrasse

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen (08.01.2026) gegen 08:00 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle ein Brand in der Mühlstraße gemeldet. Vor Ort stellte die Polizei einen Brand auf einer Terrasse hinter einem Haus fest. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand der Brand durch verglühte Asche, welche am Vorabend durch den Hausbesitzer in eine Kunststoffschale auf der Terrasse gelegt wurde. Durch das Feuer entstand Sachschaden an der Terrasse sowie am Haus in Höhe von ca. 15.000 EUR. Eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde gefertigt.

