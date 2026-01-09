PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen sowie Kontrollen an einer Schule

Schifferstadt/Waldsee (ots)

Am Donnerstag (08.01.2026) im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt mussten bei Kontrollen an der K13 zwischen Waldsee und Altrip sowie an der L530 zwischen Dannstadt und Mutterstadt 18 Autofahrer mit erhöhter Geschwindigkeit kontrolliert und sanktioniert werden. Ein Autofahrer wurde hierbei mit 103 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200 EUR sowie einem Punkt. Darüber hinaus kontrollierte die Polizei einen 45-jährigen Rollerfahrer. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist, der Roller jedoch 45 km/h schnell fährt. Im weiteren Verlauf zeigte der 45-jährige typische Auffallerscheinungen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sicher und nahm den Rollerfahrer zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeidienstelle. Zu Schulbeginn nach den Weihnachtsferien führte die Polizei Kontrollen an der Grundschule Süd in Schifferstadt durch. Hier stellten die Beamten drei Fahrzeuge fest, in welchen die Kinder nicht bzw. nicht ausreichend gesichert waren. Bei den Eltern sowie bei den Lehrkräften wurden wie Kontrollmaßnahmen positiv aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

