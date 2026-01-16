Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brand eines leerstehenden Hauses beschäftigt Polizei

Minden (ots)

(FW) Wegen eines Hausbrandes in der Mindener Nordstadt rückten am Donnerstagnachmittag Polizei und Feuerwehr in die Kutenhauser Straße aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

So meldete man den Einsatzkräften gegen 14:50 Uhr in der genannten Straße aufsteigenden Rauch aus einem leerstehenden Wohnhaus. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löschmaßnahmen, brachte das Feuer so rasch unter Kontrolle und konnte schlimmeres verhindern. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand ein Sachschaden in mutmaßlich sechsstelliger Höhe. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand. Die Kutenhauser Straße war für die Dauer der Löschmaßnahmen für etwa 30 Minuten voll gesperrt.

Gegenstand der Ermittlungen ist nun, wie das Feuer entstanden ist und wer er es verursacht haben könnte. Zeugenhinweise zu verdächtigen Handlungen oder Personen werden unter Telefon (0571) 88660 von den Ermittlern entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell