PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche im Februar

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Der Polizeisport- und Präventionsverein Minden (PSPV) bietet in Kooperation mit der hiesigen Kreispolizeibehörde im Februar drei Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche an. Ausrichtungsort der Kurse ist jeweils die Polizeiwache in Bad Oeynhausen in der Blücherstraße 4.

Kurs 1: Samstag, 07.02.2026, 09:00 - 14:00 Uhr, Jungen im Grundschulalter. Kurs 2: Samstag, 14.02.2026, 09:00 - 14:00 Uhr, Mädchen im Grundschulalter. Kurs 3: Samstag, 21.02.2026, 09:00 - 14:00 Uhr, Mädchen ab der 5. Klasse.

Alle Trainings werden von ausgebildeten Selbstbehauptungstrainerinnen und -trainern durchgeführt.

Begleitet werden die Kurse durch das zuständige Fachkommissariat der KPB Minden-Lübbecke.

Anmeldungen für alle Kurse sind ab sofort unter der Mailadresse birgit.thinnes@polizei.nrw.de möglich. Die Teilnahmekosten betragen EUR 25,- pro Person.

Weitere Informationen finden sich unter: https://minden-luebbecke.polizei.nrw/artikel/termine.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 08:30

    POL-MI: Pkw prallt gegen Baum

    Stemwede (ots) - (FW) Ein Lemförder kam am Dienstag mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er musste leicht verletzt ins Krankenhaus. Der 43-Jährige befuhr mit seinem Opel gegen 14:30 Uhr die Haldemer Straße in Richtung Lemförde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz hinter dem "Wichhausen Weg" mit dem Zafira nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mittels ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 13:22

    POL-MI: Ermittlungen eingeleitet - Autofahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

    Lübbecke (ots) - (SN) Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Mittwoch einer Verkehrskontrolle entzogen. So war einer Streifenwagenbesatzung gegen 1 Uhr auf der Industriestraße ein von der B 239 kommender BMW aufgefallen, als dieser sich mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit dem Polizeiauto näherte. Daraufhin entschlossen sich die Gesetzeshüter, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren