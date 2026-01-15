Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche im Februar

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Der Polizeisport- und Präventionsverein Minden (PSPV) bietet in Kooperation mit der hiesigen Kreispolizeibehörde im Februar drei Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche an. Ausrichtungsort der Kurse ist jeweils die Polizeiwache in Bad Oeynhausen in der Blücherstraße 4.

Kurs 1: Samstag, 07.02.2026, 09:00 - 14:00 Uhr, Jungen im Grundschulalter. Kurs 2: Samstag, 14.02.2026, 09:00 - 14:00 Uhr, Mädchen im Grundschulalter. Kurs 3: Samstag, 21.02.2026, 09:00 - 14:00 Uhr, Mädchen ab der 5. Klasse.

Alle Trainings werden von ausgebildeten Selbstbehauptungstrainerinnen und -trainern durchgeführt.

Begleitet werden die Kurse durch das zuständige Fachkommissariat der KPB Minden-Lübbecke.

Anmeldungen für alle Kurse sind ab sofort unter der Mailadresse birgit.thinnes@polizei.nrw.de möglich. Die Teilnahmekosten betragen EUR 25,- pro Person.

Weitere Informationen finden sich unter: https://minden-luebbecke.polizei.nrw/artikel/termine.

