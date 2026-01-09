Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fußgänger geschlagen und beklaut: Zeugensuche der Polizei; Pfarramt mit Farbe besprüht; Einbruch schlug fehl: Tür ließ sich nicht öffnen; und mehr

1. Fußgänger geschlagen und beklaut: Zeugensuche der Polizei - Offenbach

(me) Die Kriminalpolizei aus Offenbach ermittelt seit Donnerstag wegen des Verdachts eines Raubdelikts zum Nachteil eines 27-Jährigen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war dieser gegen 16.25 Uhr im Bereich der Friedensstraße unterwegs, als dieser unvermittelt von drei jungen Männern zu Boden gestoßen und mit Schlägen angegangen wurde. Im weiteren Verlauf entrissen die Ganoven ihm seine Umhängetasche. Der Wert der Beute wird auf etwas mehr als 200 Euro beziffert. Hiernach flüchten die drei Übeltäter auf dunklen E-Scootern in Richtung einer dortigen Schule.

Zu den drei Flüchtigen liegen der Polizei folgende Beschreibungen vor:

- circa 26 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - dunkel gekleidet - einer der Täter trug ein türkisfarbenes Basecap

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte über die Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo.

2. Pfarramt mit Farbe besprüht - Offenbach

(me) Unbekannte besprühten die Fassade eines Pfarrhauses im Otto-Steinwachs-Weg (einstellige Hausnummern), weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Am Mittwoch, gegen 18 Uhr, war augenscheinlich noch alles in Ordnung. In den darauffolgenden elf Stunden hinterließen die Übeltäter ihr schwarzes Graffiti an der Hauswand und verschwanden hiernach wieder. Hinweise nimmt das Polizeirevier aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

3. Teenager körperlich angegangen: Wer hat etwas beobachtet - Offenbach

(me) Da der Polizei bislang keine Hinweise zu dem noch unbekannten Täter vorliegen, sucht diese nun nach Zeugen einer Auseinandersetzung von Donnerstag. Gegen 18.15 Uhr soll der Jugendliche völlig unvermittelt durch einen bislang Unbekannten in der Bleichstraße (40er-Hausnummern) zunächst ins Gesicht geschlagen worden sein, bevor er ihm auch noch das Knie in den Bauch gestoßen habe. Hiernach machte sich der Angreifer auf und davon. Der Schüler trug oberflächliche Verletzungen davon. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100).

4. Einbruch schlug fehl: Tür ließ sich nicht öffnen - Dreieich

(me) Sie kamen offenbar um sich widerrechtlich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hengstbachanlage (10er-Hausnummern) zu verschaffen, scheiterten jedoch bei ihrem Vorgehen. Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 19.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Langfinger in das Wohnhaus in Buchschlag einzubrechen. Offensichtlich hielt der Eingang dem gewaltsamen Einwirken der Gauner stand, weshalb die Bewohner bei ihrer Heimkehr entsprechende Beschädigungen an der Tür vorfanden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo aus Offenbach (069 8098-1234).

5. Zeugensuche: Kundin beim Einkauf beklaut - Egelsbach

(me) Der Kundin eines Einkaufsmarktes wurde am Donnerstag die Geldbörse aus ihrem Rucksack geklaut. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr hielt sich die aus Langen stammende Dame im Center im Kurt-Schumacher-Ring (einstellige Hausnummern) auf. Währenddessen trug sie einen Rucksack auf dem Rücken, in welchem sich ihr Geldbeutel mit allerlei Karten befand. In einem günstigen und vor allem offenbar unbeobachteten Moment gelang es dem Langfinger unbemerkt in den Rucksack zu greifen und das Portemonnaie aus diesem zu entnehmen. Hinweisgeber melden sich bei den Ermittlern in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

6. Raub in Getränkemarkt: Kripo ermittelt und sucht Zeugen! - Egelsbach

(fg) Mit drohenden Worten und unter Vorhalt eines Schlagstockes erbeutete ein Räuber am Donnerstagabend in einem Getränkemarkt im Kurt-Schumacher-Ring (einstellige Hausnummern) Bargeld. Mit der Beute machte sich der Unbekannte, der den Laden kurz vor 20 Uhr betreten und umgehend gedroht hatte, anschließend davon. Der Räuber war 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte eine untersetzte Statur. Er trug eine schwarze Sturmhaube, eine hellgraue / beigefarbene Jacke mit Kapuze und eine schwarze Jeanshose. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

