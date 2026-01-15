PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw prallt gegen Baum

Stemwede (ots)

(FW) Ein Lemförder kam am Dienstag mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er musste leicht verletzt ins Krankenhaus.

Der 43-Jährige befuhr mit seinem Opel gegen 14:30 Uhr die Haldemer Straße in Richtung Lemförde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz hinter dem "Wichhausen Weg" mit dem Zafira nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mittels RTW dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren