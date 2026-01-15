Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw prallt gegen Baum

Stemwede (ots)

(FW) Ein Lemförder kam am Dienstag mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er musste leicht verletzt ins Krankenhaus.

Der 43-Jährige befuhr mit seinem Opel gegen 14:30 Uhr die Haldemer Straße in Richtung Lemförde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz hinter dem "Wichhausen Weg" mit dem Zafira nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mittels RTW dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

