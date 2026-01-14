Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei findet bei Durchsuchung Betäubungsmittel und nimmt Mann fest

Porta Westfalica (ots)

(FW) Nach einer Wohnungsdurchsuchung in Porta Westfalica wegen des Verdachts auf Drogenhandel wurde am Montag ein Mann festgenommen. Jetzt befindet er sich in U-Haft.

Im Zuge von Ermittlungen geriet ein 26-Jähriger Portaner in den Fokus der Beamten. Daraufhin erwirkten die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnräume. Diese wurde am Montagmittag durch Einsatzkräfte der Polizei durchgeführt. Hierbei fand man unterschiedlichste Betäubungsmittel und Verkaufsutensilien auf.

Der geschätzte Straßenwert der Ware beläuft sich laut den Ermittlern auf einen fünfstelligen Euro Betrag. Die Drogen und jegliches Zubehör wurden im Anschluss der Durchsuchung sichergestellt. Den mutmaßlichen Dealer nahm man fest und verbrachte ihn zur Wache in Minden. Nach einer Nacht im hiesigen Gewahrsam konnte er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld am Dienstagmorgen dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt werden. Hier wurde bei dem Mann ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell