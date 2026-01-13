PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrüche gemeldet

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bisher unbekannte Einbrecher haben in den vergangenen Tagen in Bad Oeynhausen ihr Unwesen getrieben. So erhielten die Beamten am Montag zu zwei Fällen Kenntnis und bitten um Zeugenhinweise.

Den Erkenntnissen nach verschafften sich Kriminelle im Zeitraum Freitag, 16 Uhr bis Sonntag, 16.30 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus im Werfelweg. In der Folge entwendeten die Täter Bargeld aus einer Wohnung und entfernten sich anschließend mit ihrer Beute.

Außerdem kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung am Brandenburger Ring. Auch hier kam es zur Entwendung von Bargeld. Als Tatzeitraum kann hier Montag, 13.40 Uhr bis 19.30 Uhr eingegrenzt werden.

Wem im Umfeld der Einbruchsorte verdächtige Personen oder Handlungen aufgefallen sind, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 13:57

    POL-MI: Betrunken gefahren und Polizistin verletzt

    Bad Oeynhausen (ots) - (FW) In Bad Oeynhausen fiel am Sonntagabend ein Autofahrer an einer Tankstelle auf, wie er offensichtlich alkoholisiert in sein Fahrzeug stieg und losfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen. Demnach kaufte ein Bad Oeynhauser im Shop einer Tankstelle in der Mindener Straße ein. Hierbei bemerkten die Verkäufer, dass der 44-Jährige offensichtlich ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:43

    POL-MI: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

    Minden (ots) - (TB) Im Zuge eines Fahrstreifenwechsels kollidierten am Sonntagabend auf der Ringstraße zwei Autos. Hierbei verletzte sich ein Mitfahrer leicht. Gegen 20:25 Uhr befuhr ein Skoda-Fahrer den rechten Fahrstreifen der Ringstraße in Richtung Birne. Als der 41-Jährige auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, stieß der Portaner mit seinem Wagen gegen einen neben ihm fahrenden Pkw, an dessen Steuer ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren