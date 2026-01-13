POL-MI: Einbrüche gemeldet
Bad Oeynhausen (ots)
(SN) Bisher unbekannte Einbrecher haben in den vergangenen Tagen in Bad Oeynhausen ihr Unwesen getrieben. So erhielten die Beamten am Montag zu zwei Fällen Kenntnis und bitten um Zeugenhinweise.
Den Erkenntnissen nach verschafften sich Kriminelle im Zeitraum Freitag, 16 Uhr bis Sonntag, 16.30 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus im Werfelweg. In der Folge entwendeten die Täter Bargeld aus einer Wohnung und entfernten sich anschließend mit ihrer Beute.
Außerdem kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung am Brandenburger Ring. Auch hier kam es zur Entwendung von Bargeld. Als Tatzeitraum kann hier Montag, 13.40 Uhr bis 19.30 Uhr eingegrenzt werden.
Wem im Umfeld der Einbruchsorte verdächtige Personen oder Handlungen aufgefallen sind, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.
