Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Betrunken gefahren und Polizistin verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) In Bad Oeynhausen fiel am Sonntagabend ein Autofahrer an einer Tankstelle auf, wie er offensichtlich alkoholisiert in sein Fahrzeug stieg und losfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen.

Demnach kaufte ein Bad Oeynhauser im Shop einer Tankstelle in der Mindener Straße ein. Hierbei bemerkten die Verkäufer, dass der 44-Jährige offensichtlich betrunken war. In der Folge sahen sie noch wie er in seinen Pkw stieg und vom Gelände fuhr. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann in seinem Audi an der Bessinger Straße antreffen und kontrollieren. Hierbei sperrte sich dieser bei den polizeilichen Maßnahmen, beleidigte die Ordnungshüter und riss sogar einer Polizistin einen Büschel Haare heraus.

Eine Blutprobe in der Wache Porta Westfalica konnte nur mittels Zwang durchgeführt werden. Der Führerschein wurde im Anschluss sichergestellt. Der Fahrer muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren