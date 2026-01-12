PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfälle unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Preußisch Oldendorf (ots)

(FW) Ein Lübbecker verursachte am Samstagmorgen auf dem Weg von Bünde bis nach Bad Holzhausen mehrere Verkehrsunfälle.

So meldete ein aufmerksamer Zeuge über den Polizeinotruf 110 gegen 07:30 Uhr einen auffälligen Renault. Dieser fuhr auf dem Weg von Bünde bis nach Preußisch Oldendorf offensichtlich Schlangenlinien und verursachte mutmaßlich mehrere Verkehrsunfälle. Nach Angaben des Zeugen soll der Kangoo bereits gegen mehrere Leitplanken und Leitpfosten gefahren sein, seine Fahrt aber dennoch fortgesetzt haben.

Die Beamten konnten den 21-Jährigen an der Berliner Straße anhalten. Hier stellten sie ein komplett demoliertes Fahrzeug fest sowie einen Fahrer aus Lübbecke, welcher offensichtlich Alkohol konsumiert hat. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Ihm wurden im Anschluss durch einen Arzt Blutproben in der Wache Lübbecke entnommen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Zudem wurde das Fahrzeug abgeschleppt und sichergestellt. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

