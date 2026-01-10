Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: PKW prallt gegen Baum - Frau und zwei Kinder schwer verletzt

Hüllhorst (ots)

(BT) Schwere Verletzungen zogen sich am Samstagnachmittag gegen 14.20 Uhr eine Frau und zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall im Hüllhorster Ortsteil Huchzen zu. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr die 34-Jährige mit ihrem VW-Polo die Huchzener Straße in Richtung Tengern. An Bord befanden sich außerdem zwei Jungen im Alter von zehn und zwölf Jahren.

In einer Linkskurve geriet das Auto aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Bei dem Aufprall wurde die Fahrerin aus Kirchlengern in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den alarmierten Rettungskräften aus dem stark deformierten Wagen geborgen werden.

Die 34-Jährige und die beiden Kinder wurden anschließend mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser nach Herford bzw. Minden gebracht.

Die Huchzener Straße blieb während der Rettungsarbeiten und der anschließenden Unfallaufnahme bis etwa 19.30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

