POL-MI: Radfahrerin erleidet lebensgefährliche Verletzungen

Lübbecke (ots)

(TB) Ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin sowie einer Autolenkerin ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Donnerstags in Blasheim. Die Zweiradfahrerin erlitt im Zuge der Kollision mit dem Wagen lebensgefährliche Verletzungen.

Den Ermittlungen zufolge befuhr eine Stemwederin mit ihren Volkswagen gegen 06:40 Uhr die Eickeler Straße in Richtung Alswede. Als sie die Einmündung zur Straße "An der Riehe" passieren wollte, kam aus dieser eine 59-Jährige mit ihrem Fahrrad gefahren. Die Preußisch Oldendorferin stürzte nach der Kollision mit dem Tiguan zu Boden und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die umgehend alarmierten Rettungskräfte veranlassten vor Ort notfallmedizinische Maßnahmen. Die Frau wurde mittels Rettungswagen und Notarzt dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Später verlegte man das Unfallopfer ins Johannes Wesling Klinikum Minden.

Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallteam des Polizeipräsidiums Bielefeld eingesetzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war der Bereich für rund dreieinhalb Stunden komplett gesperrt. Das Auto sowie das Fahrrad wurden sichergestellt und abgeschleppt.

