PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte überraschen schlafenden Auto-Fahrer

Porta Westfalica (ots)

(SN) Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz wurde die Polizei in der Nacht zu Donnerstag gegen 2.30 Uhr zum Autohof nach Porta Westfalica-Vennebeck gerufen.

Vor Ort trafen die Beamten auf dem dortigen Parkplatz auf einen 39-jährigen Mann, der berichtete, in seinem Transporter geschlafen zu haben, als sich zwei Unbekannte Zutritt zu dem Fahrzeug verschafften. Dabei sollen die Unbekannten das Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht haben, während eine dritte Person sich außerhalb des Transporters befand. Mit Kleidungsstücken verließen die Täter schließlich das Kraftfahrzeug fußläufig in Richtung einer Spielothek, wo sie offenbar in einen dunklen Mercedes-Geländewagen stiegen und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernten.

Da die eingeleitete Fahndung der Polizei nach den drei mutmaßlich in osteuropäischer Sprache kommunizierenden Männern ergebnislos verlief, bitten die Ermittler nun um Zeugenhinweise. Wem die Unbekannten oder deren Fahrzeug aufgefallen sind, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 10:44

    POL-MI: Zeugen gesucht

    Minden (ots) - (FW) Nach einem mutmaßlichen Unfall in einem Bus am Montagnachmittag werden Zeugen gesucht. Demnach ereignete sich gegen 13:50 Uhr in der Buslinie 5 von der Parkstraße in Minden bis zur Haltestelle Lübbecker Straße und Hohenstaufenring ein mögliches Unfallgeschehen. Ersten Ermittlungen zur Folge stürzte eine 65-Jährige Frau während der Fahrt im Bus und verletzte sich hierbei. Zu ihrer Versorgung wurde ein Rettungswagen alarmiert und sie wurde zur ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 14:54

    POL-MI: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

    Lübbecke (ots) - (FW) Ein Mann versuchte, sich mit seinem Auto einer Polizeikontrolle zu entziehen, als er am Dienstagabend auf der Hahlerstraße in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung geriet. Während der Nachfahrt verunfallte der Flüchtige aufgrund der glatten Fahrbahnverhältnisse. Im Anschluss konnten noch weitere Verstöße festgestellt werden. Den Einsatzkräften fiel der 43-Jährige auf, welcher gegen 23:00 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren