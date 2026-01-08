Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte überraschen schlafenden Auto-Fahrer

Porta Westfalica (ots)

(SN) Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz wurde die Polizei in der Nacht zu Donnerstag gegen 2.30 Uhr zum Autohof nach Porta Westfalica-Vennebeck gerufen.

Vor Ort trafen die Beamten auf dem dortigen Parkplatz auf einen 39-jährigen Mann, der berichtete, in seinem Transporter geschlafen zu haben, als sich zwei Unbekannte Zutritt zu dem Fahrzeug verschafften. Dabei sollen die Unbekannten das Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht haben, während eine dritte Person sich außerhalb des Transporters befand. Mit Kleidungsstücken verließen die Täter schließlich das Kraftfahrzeug fußläufig in Richtung einer Spielothek, wo sie offenbar in einen dunklen Mercedes-Geländewagen stiegen und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernten.

Da die eingeleitete Fahndung der Polizei nach den drei mutmaßlich in osteuropäischer Sprache kommunizierenden Männern ergebnislos verlief, bitten die Ermittler nun um Zeugenhinweise. Wem die Unbekannten oder deren Fahrzeug aufgefallen sind, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

