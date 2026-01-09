Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Falsche Polizisten schädigen Seniorin

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) In den vergangenen beiden Tagen wurden der Polizei im Kreisgebiet wieder einmal mehrere betrügerische Anrufe gemeldet. Während eine Seniorin geschädigt wurde, ließen sich die weiteren Angerufenen nach bisherigen Erkenntnissen durch die falschen Polizisten sowie die bekannten Schockanrufe nicht täuschen und beendeten vorzeitig die Telefonate.

Im Fall der geschädigten Seniorin hatte sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr zunächst ein angeblicher Polizeibeamter bei der Frau aus Bad Oeynhausen gemeldet und vorgegaukelt, dass deren Wertsachen nach einer vorherigen Festnahme und Auffinden einer Notiz angeblich nicht mehr sicher seien. Dem schenkte die Geschädigte Glauben und legte in der Folge Geld und Schmuck vor ihrer Haustür in der Arndtstraße bereit. Anschließend erfolgte die Abholung der Gegenstände durch die Kriminellen.

Weil die Frau außerdem beabsichtigte, Wertgegenstände aus einem Bankschließfach zur Abholung bereitzustellen, eine Bankangestellte bei einer Unterhaltung mit der Seniorin jedoch misstrauisch wurde, konnte eine weitere Schädigung nach Hinzuziehung der Polizei vermieden werden.

Wem verdächtig agierende Personen oder möglicherweise verwendete Fahrzeuge rund um die Arndtstraße aufgefallen sind, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Die Ermittler warnen dringend davor, Fremden Auskünfte zu Wohn- und Eigentumsverhältnissen zu geben, Zutritt in die privaten Räumlichkeiten zu gewähren oder gar Wertgegenstände auszuhändigen. Wenn Anrufer sich als Polizei ausgeben und Wertgegenstände oder Geld abholen wollen, handelt es sich immer um Betrug.

Betroffene sollten umgehend das Telefonat durch eigenes Auflegen beenden. Kam es bereits zu einer Schädigung, wählen Sie bitte den Polizeinotruf 110. Außerdem appellieren die Beamten, ältere Angehörigen regelmäßig von den Betrugsmaschen zu berichten und sie zu diesen zu sensibilisieren.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell