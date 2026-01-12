PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher bei der Tat überrascht

Rahden (ots)

(TB) Mehrere Männer drangen in der Nacht zu Montag in einen Betrieb für Land- und Gartentechnik in Kleinendorf ein. Hierbei erbeuteten sie Gartengeräte.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge suchten die bisher Unbekannten vor Mitternacht den Fachbetrieb in der Bremer Straße auf. Sie zerstörten eine Schaufensterscheibe und drangen so in das Ladenlokal ein. Durch laute Geräusche wurden die Besitzer des Geschäftes auf den Einbruch aufmerksam. Während man einerseits über den Notruf 110 die Polizei verständigte, machte man andererseits auf sich aufmerksam. Hierdurch aufgeschreckt flüchteten die Täter mit einem mutmaßlich grauen Kastenwagen in Richtung Bundesstraße 239. Trotzdem gelang es den Einbrecher noch, diverse Gartengeräte der Marke Stihl zu entwenden. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zu ihrer Ergreifung.

Wer in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die hiesigen Ermittler zu wenden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

