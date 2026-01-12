Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Minden (ots)

(TB) Im Zuge eines Fahrstreifenwechsels kollidierten am Sonntagabend auf der Ringstraße zwei Autos. Hierbei verletzte sich ein Mitfahrer leicht.

Gegen 20:25 Uhr befuhr ein Skoda-Fahrer den rechten Fahrstreifen der Ringstraße in Richtung Birne. Als der 41-Jährige auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, stieß der Portaner mit seinem Wagen gegen einen neben ihm fahrenden Pkw, an dessen Steuer ein Mindener (36) saß. Infolge der Kollision zog sich der 12-jährige Beifahrer des Mercedes-Benz leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Erstversorgung vor Ort war nicht erforderlich. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

