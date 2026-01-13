Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Beifahrerin verletzt sich bei Kreuzungsunfall

Rahden (ots)

(FW) Am Montagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Mindener- und Eisenbahnstraße in Rahden zu einem Unfall. Eine Beifahrerin verletzte sich hierbei leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein 76-Jähriger befuhr gegen 14:30 Uhr den Erkentnissen zufolge mit seinem Mercedes die Eisenbahnstraße in Richtung Espelkamp. Gleichzeitig beabsichtigte ein Warmser (74) mit seinem VW auf der Mindener Straße in Richtung Rahden zu fahren. Im Kreuzungsbereich kollidierte dann die A-Klasse mit dem Golf. Aufgrund des starken Zusammenpralls verletzte sich die Beifahrerin des Rahdeners leicht. Sie musste nach ärztlicher Versorgung an der Unfallstelle mittels RTW in das Krankenhaus Lübbecke gebracht werden. Die anderen Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Zudem mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell