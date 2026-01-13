PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen

Porta Westfalica (ots)

(SN) Wegen eines Einbruchs in ein Wohnhaus wurden die Beamten am Montagmittag zu der Straße "Zwischen den Gärten" nach Porta Westfalica-Nammen gerufen.

Nach Eintreffen nahmen die ausgerückten Beamten das Gebäude zunächst in Augenschein. In diesem Zusammenhang konnte eine tatverdächtige männliche Person auf dem Grundstück festgestellt werden, die sich hockend hinter einem Carport offenbar zu verstecken versuchte.

Weil die Polizisten bei dessen Durchsuchung mutmaßlich aus dem Haus stammende Gegenstände auffinden konnten und die Fußabdrücke des Mannes im Schnee zum Haus führten, wurde dieser vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Dort verbrachte er die folgenden Stunden.

Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wird der wohnungslose 48-Jährige zur Stunde einem Haftrichter vorgeführt, der über das weitere Vorgehen entscheidet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

