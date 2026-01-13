Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen

Porta Westfalica (ots)

(SN) Wegen eines Einbruchs in ein Wohnhaus wurden die Beamten am Montagmittag zu der Straße "Zwischen den Gärten" nach Porta Westfalica-Nammen gerufen.

Nach Eintreffen nahmen die ausgerückten Beamten das Gebäude zunächst in Augenschein. In diesem Zusammenhang konnte eine tatverdächtige männliche Person auf dem Grundstück festgestellt werden, die sich hockend hinter einem Carport offenbar zu verstecken versuchte.

Weil die Polizisten bei dessen Durchsuchung mutmaßlich aus dem Haus stammende Gegenstände auffinden konnten und die Fußabdrücke des Mannes im Schnee zum Haus führten, wurde dieser vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Dort verbrachte er die folgenden Stunden.

Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wird der wohnungslose 48-Jährige zur Stunde einem Haftrichter vorgeführt, der über das weitere Vorgehen entscheidet.

