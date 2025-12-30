Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchter Raub; Verkehrsunfälle; Mit Pfefferspray verletzt; Wohnungseinbruch; Kaminbrand

Reutlingen (ots)

Geld gefordert

Ein Mann ist am späten Montagnachmittag in einem Supermarkt in der Reutlinger Karlstraße bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Der 27-Jährige befand sich kurz vor 18 Uhr in dem Laden und soll von einem bislang unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden sein. Der Geschädigte weigerte sich jedoch, worauf der Unbekannte in Begleitung von zwei weiteren Personen den Supermarkt verließ und in Richtung Silberburgstraße davonrannte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Von dem Täter liegt bislang lediglich eine vage Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 170 cm groß, hat kurze schwarze Haare und hatte eine schwarze Jacke an. Von seinen Begleitern gibt es keine Beschreibung. (ms)

Reutlingen (RT): Radfahrer übersehen

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag an der Einmündung Neue Straße (L384) und Brühlstraße ereignet hat. Eine 48-Jährige war gegen 15.50 Uhr mit ihrem Audi A3 auf der Neue Straße in Richtung Ohmenhausen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Brühlstraße einbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste sie zunächst anhalten um zwei Autos durch zu lassen. Beim Anfahren übersah sie allerdings einen dahinter fahrenden 49-Jährigen auf seinem Rennrad, sodass es zur Kollision kam. Dabei wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 4.500 Euro geschätzt. (cw)

Lenningen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Weil er seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte und zu schnell unterwegs war, ist ein 39-Jähriger am Montagmittag mit seinem Wagen auf der Grabenstetter Steige von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war gegen 11.50 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der L1211 in Richtung Lenninger Tal bergabwärts unterwegs. In einer Linkskurve kam er zu weit nach rechts und streifte zunächst die dortige Leitplanke. In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen Opel, kam ins Schleudern und krachte frontal in die Leitplanken auf der linken Fahrbahnseite. Ein Rettungswagen brachte den 39-Jährigen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Verletzungen wurden nach derzeitigem Stand nicht festgestellt. Sein Opel, an dem ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die entstandenen Schäden an den Leitplanken werden auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Filderstadt (ES): Mann mit Pfefferspray verletzt

Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Montagabend in der Stuttgarter Straße in Plattenhardt verletzt worden. Der 39-Jährige war kurz vor 21.30 Uhr mit einer Personengruppe in Streit geraten, da sie Silvesterböller in der Nähe einer Bushaltestelle zündeten. Im Verlauf der zunächst verbal geführten Auseinandersetzung sprühte ein Kontrahent dem 39-Jährigen Pfefferspray in die Augen. Anschließend rannte die Gruppe davon. Der Geschädigte musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte ein 24 Jahre alter Tatverdächtiger festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm konnte ein Pfefferspray aufgefunden werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzungen eingeleitet. (ms)

Nürtingen (ES): Kind bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Nürtinger Eichendorffstraße erlitten. Eine 50-Jährige war kurz nach 16 Uhr mit einem Mini in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Kurz nach einem Spielplatz rannten vier Kinder hinter einem geparkten Pkw von rechts nach links über die Fahrbahn. Beim Erkennen der Kleinen leitete die Pkw-Lenkerin eine Vollbremsung ein. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei nach stolperte ein elf Jahre alter Junge und prallte gegen den Kleinwagen. Glücklicherweise zog er sich hierbei lediglich leichte Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt werden konnten. Anschließend wurde das Kind in die Obhut seiner Eltern übergeben. (ms)

Ammerbuch (TÜ): In Einfamilienhaus eingebrochen

Erst am Montagabend wurde entdeckt, dass ein Unbekannter in der Zeit von Sonntag, 12.30 Uhr, bis Montag, 17.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße eingebrochen ist. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude, in dem er in der Folge alle Zimmer nach Wertvollem durchwühlte. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Mössingen (TÜ): Im Omnibus gestürzt

Ein Fahrgast eines Linienbusses ist bei einem verkehrsbedingten Bremsvorgang am Montagnachmittag leicht verletzt worden. Gegen 17.40 Uhr kam der Omnibus in der Steinlachstraße aufgrund einer roten Ampel zum Stehen. Die 85-Jährige hatte bereits ihren Sitzplatz verlassen. Da sie sich während der andauernden Fahrt nicht festgehalten hatte, stürzte die Dame aufgrund des Bremsvorgangs und verletzte sich hierbei leicht. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (nf)

Geislingen - Erlaheim (ZAK): Brennender Kamin

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagabend zu einem Kaminbrand nach Erlaheim in die Wilhelm-Zirkel-Straße gerufen worden. Gegen 22.15 Uhr hatten Anwohner starken Rauch in ihrem Kamin bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Durch die Feuerwehr, welche mit einem Fahrzeug und zehn Kräften vor Ort war, konnte der weitere Brandausbruch verhindert werden. Der hinzugerufene Kaminkehrer säuberte den Kamin, sodass der Rauch vollständig abziehen konnte. Ursächlich dürfte ein verstopftes Kaminrohr gewesen sein. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht, verletzt wurde niemand. (nf)

Straßberg (ZAK): Unfall mit zwei Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Montagvormittag in Straßberg ereignet. Ein 20-Jähriger war gegen 11.50 Uhr mit einem Fiat Ducato vom rechten Fahrbahnrand der Kaiseringer Straße losgefahren. Ein von hinten kommender, 85 Jahre alter Audi-Lenker konnte nicht mehr abbremsen und kollidierte mit dem hinteren linken Eck des Transporters. Beide Beteiligten wurden nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik zur medizinischen Versorgung gebracht. Der Audi war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Kaiseringer Straße in beide Richtungen für etwa eine Stunde gesperrt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell