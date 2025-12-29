PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Von der Fahrbahn abgekommen; Mit Messer unterwegs

Reutlingen (ots)

Beuren (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall auf der Weiler Steige am Montagvormittag erlitten. Die 57-Jährige befuhr gegen 11.15 Uhr mit einem VW T-Roc die K 1262 von Erkenbrechtsweiler herkommend bergab in Richtung Beuren. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und blieb etwa 25 Meter weiter unten in einer Böschung stehen. Die Fahrerin konnte sich anschließend selbstständig aus ihrem stark beschädigten Fahrzeug befreien. An dem Wagen war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Er musste von der Feuerwehr und einem Abschleppwagen geborgen und abtransportiert werden. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Rottenburg (TÜ): Mann mit Messer unterwegs

Zunächst im polizeilichen Gewahrsam ist ein auffälliger Mann am Montagmittag gelandet. Der 30-Jährige war gegen 11.30 Uhr in den Rottenburger Dom St.Martin hineingelaufen und soll dort mit einem Messer Kirchenbesucher bedroht haben. Weiterhin soll der Mann kirchliche Gegenstände beschädigt haben. Im Anschluss begab er sich auf den Marktplatz vor der Kathedrale, wo er kurze Zeit später von der sofort verständigten Polizei angetroffen werden konnte. Als die Beamten ihn aufforderten, das Messer abzulegen, warf der 30-Jährige dieses den Polizisten vor die Füße. Im Anschluss wurde der polizeibekannte Tatverdächtige zu Boden gebracht, vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle verbracht. Hierbei kam es zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde niemand verletzt. Der Mann wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (ms/cw)

