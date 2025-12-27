Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, teilweise mit Verletzten; Falschfahrer; Handtaschenraub; Einbrüche; mehrere Sachbeschädigungen an Kfz

Vorfahrt missachtet

Ein hoher Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalles auf der B28 am Freitagvormittag gegen 11:30 Uhr. Der 31-jährige Lenker eines VW Polo befuhr die B28 in Richtung Feldstetten. Bei Römerstein übersah er im Abbiegevorgang nach links auf die B465 den BMW X3 eines ihm entgegenkommenden 67-Jährigen. Der Fahrer des BMW wollte ebenfalls von der B28 auf die B465 einbiegen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von insgesamt circa 12.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Esslingen (ES): Vorfahrtmissachtung fordert erheblichen Sachschaden

Die Missachtung der Vorfahrt hat am Freitagabend gegen 18.00 Uhr im Einmündungsbereich Neuffen-/Rechbergstraße zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall geführt. Die 27-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz befährt die Neuffenstraße im Ortsteil Zollberg. An der Einmündung Rechbergstraße übersah die Mercedes-Lenkerin einen von rechts kommenden Audi eines 43-Jährigen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. An dem Pkw Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro und an dem Audi in Höhe von etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden.

Esslingen (ES): Mutwillig mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Freitag, zwischen Mitternacht und circa 11.00 Uhr, mehrere in der Sulzgrieser Steige abgestellten Fahrzeuge. An mindestens acht Pkws wurde die zum Bürgersteig hingewandte Beifahrerseite vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Täter werden unter der Rufnummer 0711/3990-0 an das Polizeirevier Esslingen gebeten.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Handtaschenraub in der S-Bahn Unterführung - Zeugenaufruf

Am Freitagabend ist es in der S-Bahn Unterführung in Leinfelden zu einem Raub gekommen. Gegen 20.30 Uhr ergriff ein bislang unbekannter Täter den Arm einer 17-Jährigen und entriss gewaltsam die um ihre Schulter getragene schwarze Handtasche. Der Mann ist circa 175 Zentimeter groß, 50-60 Jahre alt und hat einen leichten gräulichen Vollbart. Zur Tatzeit trug er eine rot-schwarze Jacke, eine schwarze Jeans und einen schwarzen Hoodie, dessen Kapuze aufgezogen war. Er entfernte sich fußläufig in Richtung Ortsmitte Leinfelden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verlief ohne Ergebnis. Das Diebesgut beläuft sich auf circa 200 Euro. Die 17-Jährige blieb unverletzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der 0711/7091-3 entgegen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unachtsamkeit im Straßenverkehr führt zu hohem Sachschaden

Am Freitag, gegen 13.00 Uhr, befuhr eine 23-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Pkw der Marke Opel die Bernhäuser Straße in Fahrtrichtung L1208a. Hierbei fuhr sie mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit einem am rechten Fahrzeugrand ordnungsgemäß geparkten Pkw Dacia auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia auf den vor ihm parkenden Pkw Honda aufgeschoben. Der Opel der Unfallverursacherin war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf circa 17.000 Euro. Die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Zusammenstoß nicht.

Ostfildern (ES): Einbrecher an Balkontür gescheitert

Ein Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Ruit ist über die Weihnachtsfeiertage von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter kletterte auf den Balkon im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses und versuchte erfolglos die Balkontür aufzuhebeln. Nach mehreren Versuchen ließ der Täter von der Tür ab und flüchtete. Die Bewohner befanden sich bei der Tatausführung nicht in der Wohnung. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminalpolizei hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Nürtingen (ES): Massiver Parkrempler - Zeugenaufruf

Am Freitagabend kommt es gegen 20.00 Uhr in der Mühlstraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Den Notruf setzte der 42-jährige Fahrzeughalter eines Audi A6 ab. Er sei mit einem geparkten Pkw VW Passat kollidiert. Als die Polizeistreife an der Unfallörtlichkeit eintraf wurden die Beamten von Zeugen darauf hingewiesen, dass es sich bei dem vor Ort befindlichen Anrufer nicht um den Unfallfahrer handeln würde. Dieser habe sich wohl gemeinsam mit zwei anderen Personen in einem weiteren Fahrzeug im Anschluss des Unfalles von der Örtlichkeit entfernt. Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen ergaben Hinweise auf eine Trunkenheitsfahrt, welche durch einen nahen Verwandten des Fahrzeughalters begangen wurde. Im Verlauf der Unfallaufnahme fand sich eine augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehende Person an der Unfallstelle ein. Da sich der Verdacht erhärtete, es handele sich dabei um den eigentlichen Fahrzeugführer, musste dieser eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Sachschaden an den beteiligten Pkw beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Augenzeugen, welche den Unfallverlauf oder die beteiligten Personen beschreiben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07022/9224-0 zu melden.

Ohmden (ES): Einbruch in Wohnhaus

Ein Unbekannter hat sich am Freitagabend unerlaubt Zutritt in ein Einfamilienhaus im Mittlerer Weg verschafft. Der Täter stieg gewaltsam über die Balkontür in das Wohnhaus ein. Nachdem er Schränke im Gebäude durchwühlt hatte, entwendete er mehrere Schmuckstücke und flüchtete. Zur Höhe des Diebesguts sowie zum entstandenen Sachschaden kann derzeit noch keine Aussage gemacht werden. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.

Tübingen (TÜ): Falschfahrer auf der B 27

Am frühen Samstagmorgen ist es in Tübingen auf der B 27 zu einem Verkehrsdelikt gekommen. Gegen 03.30 Uhr meldet ein Pkw-Lenker einen Falschfahrer auf der B27. Der Anzeigeerstatter war ordnungsgemäß auf der B27 nach Stuttgart unterwegs und nahm auf Höhe der Ausfahrt Lustnau einen schwarzen VW wahr, welcher parallel zu diesem auf der Gegenspur fuhr. Auf Höhe der Ausfahrt Kirchentellinsfurt konnte der 83-jährige Falschfahrer durch einen Streifenbesatzung angehalten werden. Durch die Falschfahrt kam es nach dem derzeitigen Ermittlungsstand glücklicherweise zu keiner Gefährdung und Schädigung von anderen Verkehrsteilnehmern. Eine Anzeige und ein Bericht an die Führerscheinstelle werden gefertigt.

Tübingen (TÜ): Unfall mit hohem Sachschaden

Am Freitagnachmittag, um 17.00 Uhr, befuhr ein 89-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw der Marke Audi die Derendinger Straße in Fahrtrichtung Dußlingen. Hierbei touchierte er beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW. Am Pkw des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Sachschaden am geparkten Audi beläuft sich auf 5.000 Euro.

Ofterdingen (TÜ): Auffahrunfall

Eine kurze Unaufmerksamkeit hat am Freitag kurz vor 14.00 Uhr in der Tübinger Straße zu einem Auffahrunfall geführt. Die 28-jährige Lenkerin eines Opel fuhr dem vorausfahrenden Skoda einer 45-Jährigen auf, welcher wiederum auf den vorausfahrenden Pkw Kia eines 30-Jährigen geschoben wurde. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Balingen (ZAK): Nach Drogenkonsum von der Fahrbahn abgekommen

Das Polizeirevier Balingen ermittelt wegen unerlaubten Drogenkonsums und Verursachen eines Verkehrsunfalls gegen einen 18-Jährigen. Der junge Mann war am Samstagmorgen kurz vor 03.00 Uhr auf der B27 in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Balingen-Nord verliert der Fahranfänger die Kontrolle über seinen Pkw VW-Golf und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich das Fahrzeug und kam letztendlich auf dem Nothaltestreifen der B27 zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurden Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein entsprechender Vortest verlief positiv, worauf sich der 18-Jährige einer Blutprobe unterziehen musste. Der Fahrer als auch der 17-jährige Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Die beiden weiteren Mitfahrer im Alter von 19- und 28-Jahren, welche sich im Fond des Fahrzeugs befanden, blieben unverletzt. Der Pkw VW-Golf wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro beziffert.

