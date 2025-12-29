Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Brände, Einbrüche

Reutlingen (ots)

Zeugen zu Unfall gesucht

Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter Telefon 07121/942-3333 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Samstagmittag ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden ist. Ein 46-Jähriger war kurz nach 13.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf der Markwiesenstraße in Richtung L 384 unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Ferdinand-Lassalle-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford Fiesta eines 51-Jährigen, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung machen, werden die Zeugenangaben benötigt. (ms)

Mehrstetten (RT): Geräteschuppen in Brand geraten

Ein Geräteschuppen ist am frühen Montagmorgen in der Ulmer Straße in Mehrstetten in Brand geraten. Eine Zeugin meldete kurz vor vier Uhr, dass der zum Lagern von Fahrzeugen und Werkzeugen genutzte Schuppen brennen würde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser verhindert werden. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot ausgerückt. Der Schaden dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf über 100.000 belaufen. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Münsingen (RT): Mutmaßliche Einbrecher unterwegs

Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber ist in der Nacht zum Montag in Münsingen nach zwei mutmaßlichen Einbrechern gefahndet worden. Gegen 0.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass zwei verdächtige Männer sich in der Dottinger Straße herumschleichen würden. Diese hätten Werkzeug und eine Tasche bei sich. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnten keine Verdächtigen mehr angetroffen werden. Über mögliche Einbrüche liegen bislang keine Erkenntnisse vor. (ms)

Altenriet (ES): Brand in Gaststätte

Zum Brand einer Gaststätte sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technisches Hilfswerk und Polizei am Sonntagnachmittag in die Straße Im Käppele gerufen worden. Gegen 15.15 Uhr war der Brand in der Küche des einstöckigen Gebäudes von einem Mitarbeiter entdeckt und die rund 30 Gäste nach draußen geleitet worden. Die Feuerwehr, die mit 17 Fahrzeugen und rund 100 Feuerwehrleuten im Einsatz war, begann sofort mit den Löscharbeiten. Diese gestalteten sich schwierig, weil sich der Brand über einen Zwischenboden unter dem Blechdach auf das ganze Gebäude ausbreitete. Letztendlich musste das Dach mit schwerem Gerät geöffnet werden damit der Brand gelöscht werden konnte. Nicht mehr verhindert werden konnte, dass das Gebäude vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge könnte sich der entstandene Sachschaden auf etwa 450.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die ersten Hinweisen zufolge im Bereich der Fritteuse oder dem Grill vermutet werden könnte. Neben der Feuerwehr waren das THW mit vier Fahrzeugen und zehn Mitarbeitern und der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. (cw)

Ostfildern (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 50.000 Euro dürften sich die Sachschäden summieren, die ein 77-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Niemöllerstraße im Stadtteil Scharnhauser Park verursacht hat. Der Senior war gegen 15.35 Uhr mit seinem BMW X3 auf der Niemöllerstraße in Richtung Parksiedlung unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung zur Theodor-Rothschild-Straße aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach rechts kam. Dort krachte er gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel Corsa, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor geparkten Renault Transporter und dieser wiederum noch auf einen davor geparkten Audi A3 aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand, allerdings war der BMW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst abtransportiert werden musste. (cw)

Bempflingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Eine böse Überraschung erlebte eine Familie am Sonntagabend bei ihrer Rückkehr aus dem Urlaub. Unbekannte waren in der Zeit von Sonntag, 21.12.2025, bis Sonntagabend, 19.30 Uhr, in ihr Einfamilienhaus im Hasengartenweg eingebrochen. Ein Unbekannter hatte sich im genannten Zeitraum über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und alle Räume von oben bis unten komplett durchwühlt. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei. (cw)

Owen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Im Laufe des Sonntags ist in ein Wohnhaus in der Owener Steingaustraße eingebrochen worden. In der Zeit von 13.30 Uhr bis kurz nach Mitternacht gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine gewaltsam geöffnete Balkontür ins Innere. Dort durchwühlte er die Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Pkw ausgebrannt

Zu einem Pkw-Brand mussten die Rettungskräfte am Sonntagmorgen auf die K 1252 ausrücken. Ein 82-Jähriger war kurz nach sieben Uhr mit einem Peugeot auf der Kreisstraße zwischen Weilheim und Nabern unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet das Fahrzeug in Brand. Zur Brandbekämpfung rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus. Da der Senior sich leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde er vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Da das Löschwasser auf der Fahrbahn gefror, rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei ebenfalls an den Brandort aus. Während des Einsatzes musste die K 1252 etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Über die Höhe des Sachschadens an dem Peugeot und dem Fahrbahnbelag liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Balkonbrand

Am frühen Montagmorgen ist es zu einem Balkonbrand an einem Mehrfamilienhaus in der Tulpenstraße in Leinfelden gekommen. Kurz vor vier Uhr bemerkte ein Bewohner, dass die Gartenmöbel auf dem Balkon im 1. Obergeschoss in Flammen standen. Daraufhin verständigte er die Feuerwehr und die Mitbewohner des Hauses, die das Gebäude verließen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ging der Mann auf den Balkon zurück und warf die brennenden Möbelstücke auf die Straße. Die Flammen hatten jedoch bereits auf die Fassade übergegriffen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Der Bewohner zog sich leichte Brandverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 20.000 Euro. Ersten Erkenntnissen nach könnte eine unsachgemäße Entsorgung einer Zigarettenkippe brandursächlich gewesen sein. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Neckartailfingen (ES): Unfall mit verletztem Radfahrer

Mit schweren Verletzungen ist ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Neckartailfingen in eine Klinik eingeliefert worden. Der 34-Jährige befuhr gegen 14.20 Uhr mit seinem Rennrad die Bahnhofstraße. Ersten Erkenntnissen nach rutschte ihm beim Abbremsen das Vorderrad auf der nassen und unebenen Fahrbahn weg. Hierdurch stürzte der Radler auf die Motorhaube des entgegenkommenden Seat eines 42 Jahre alten Mannes. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte mehrere tausend Euro betragen. (ms)

Ammerbuch (TÜ): Einbrecher unterwegs

In zwei Wohnhäuser ist in den vergangenen Tagen in Ammerbuch eingebrochen worden. In der Zeit von Samstag, 18.45 Uhr, bis Sonntag, 8.30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Gebäude in der Achalmstraße in Pfäffingen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Weiterhin wurde im Laufe des Sonntags ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Panoramastraße in Reusten angezeigt. In der zurückliegenden Woche gelangte seit Samstag, 20.12., ein Einbrecher über ein auf der Gebäuderückseite liegendes Fenster in das Haus. Beim Durchwühlen der Räumlichkeiten entwendete er unter anderem Schmuck und Bargeld. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Rottenburg die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Winterlingen (ZAK): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem grauen / silbernen SUV, möglicherweise einem älteren Mercedes, der im Frontbereich beschädigt sein dürfte, fahndet das Polizeirevier Albstadt nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag zwischen Benzingen und Winterlingen. Ein 18-Jähriger war gegen 15.20 Uhr mit seinem Seat Ibiza auf der Kreisstraße von Winterlingen in Richtung Benzingen unterwegs. An der Einmündung von der B463 kam es zur Kollision mit dem grauen / silbernen Mercedes, der von der Bundesstraße kommend in die Kreisstraße eingebogen war, ohne die Vorfahrt des Seat zu beachten. Der Mercedes erfasste den Seat dabei auf Höhe der Beifahrertüre, sodass der Wagen ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und letztendlich auf die Seite kippte und liegen blieb. Während sich der Seat-Fahrer selbstständig aus seinem Auto befreien konnte und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste, flüchtete der Unfallverursacher mit seinem SUV in Richtung Benzingen. Der entstandene Sachschaden am Seat wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07432/955-0 um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug. Der gesuchte Wagen soll eine Balinger Zulassung haben. Bei den letzten beiden Ziffern des Nummernschildes könnte es sich um die Zahlenfolge 60 gehandelt haben. (cw)

Hechingen (ZAK): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Fürstenstraße sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zum Haus. Dort durchwühlten sie in allen Stockwerken alle Räume und sämtliche Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften sie dabei auf Schmuck gestoßen sein, mit sie unerkannt das Weite suchten. Das Polizeirevier Hechingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell