Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Verkehrsunfall, Einbrüche

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Person durch Verpuffung leicht verletzt

Zu einem Brand in die Deutsche Gasse sind am Samstagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Gegen 14 Uhr kam es in einer Küche im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses beim Entzünden eines Gasherds zu einer Verpuffung, wodurch eine Propangasflasche in Brand geriet. Der 80-jährige Bewohner konnte das Ventil der Gasflasche eigenständig schließen und so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf die Küche verhindern. Die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 26 Kräften im Einsatz war, löschte die Gasflasche vollständig ab und brachte diese ins Freie. Der 80-Jährige erlitt durch die Verpuffung leichte Brandverletzungen, weshalb er durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert werden musste. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein undichter Schlauch an der Gasflasche die Verpuffung verursacht haben. Zu einem Schaden am Gebäude kam es nicht.

Metzingen (RT): Rotlicht missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Samstagabend auf der Kreuzung Ulmer Straße / Auchtertstraße gekommen. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Audi-Fahrer die Ulmer Straße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Neuhausen überqueren. Aufgrund der roten Lichtzeichenanlage hielt der 56-Jährige sein Fahrzeug zunächst ordnungsgemäß an. In der Folge schaltete die Ampel der Rechtsabbiegespur auf Grün, woraufhin der Audi-Lenker fälschlicherweise geradeaus in die Kreuzung einfuhr. Im Anschluss kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden BMW, der von einer 39-Jährigen gelenkt wurde. Beim Aufprall erlitt ihre 44-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen, welche vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt wurden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf circa 45.000 Euro geschätzt.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Adventskranz in Brand geraten

Glimpflich ausgegangen ist der Brand eines Adventskranzes in einer Hotellobby am frühen Samstagmorgen in der Flughafenstraße. Gegen 5.35 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Hotels das Feuer im Empfangsbereich und brachte den Kranz ins Freie, wo er ihn mittels Wasser löschte. Aufgrund des Rauchs löste jedoch die Brandmeldeanlage des Gebäudes Alarm aus, weshalb sich circa 240 Hotelgäste ins Freie begaben. Löscharbeiten waren durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften ausgerückt war, nicht mehr erforderlich. Nach kurzer Zeit konnten die Gäste wieder unverletzt in ihre Zimmer zurückkehren. Gemäß den polizeilichen Ermittlungen entzündete eine Kerze den Adventskranz, nachdem zuvor ein Schutzglas aufgrund der Hitze gebrochen war.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

Die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses in der Wagnerstraße hat ein bislang unbekannter Einbrecher ausgenutzt und ist in der Zeit von Dienstag bis Samstag in das Gebäude eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich Zutritt zum Haus, indem er die Terrassentür mit einem Werkzeug aufhebelte. In der Folge durchwühlte er sämtlich Schränke. Ob der Täter etwas entwendete, steht noch nicht fest. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren, die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Filderstadt aufgenommen.

Esslingen (ES): Einbruch in Kellerraum

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17.12.2025, und Samstag, 27.12.2025, ist ein bislang unbekannter Täter in ein Gebäude in der Ludwig-Jahn-Straße eingebrochen. Der Unbekannte schlug die Glaseinfassung einer Kellertür ein und gelangte so in den als Firmenlager genutzten Kellerraum. Im Inneren durchsuchte er den gesamten Raum und entwendete diverse elektronische Handwerkzeuge. Der Wert des Diebsguts lässt sich bislang nicht beziffern. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ammerbuch (TÜ): Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Christofstraße in Pfäffingen ist zwischen Dienstag, 13.30 Uhr, und Samstag, 17.30 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Im Erdgeschoss hebelte der Kriminelle ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren suchte er anschließend nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde, kann bislang noch nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt zusammen mit Experten der Spurensicherung.

Dußlingen (TÜ): Gartenhaus in Brand geraten

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.20 Uhr, wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aufgrund eines gemeldeten Gartenhausbrands in die Straße Im Gäßle alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der Schuppen, in welchem Gartengeräte und Brennholz gelagert waren, bereits im Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohngebäude verhindert werden. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte unsachgemäß entsorge Asche in einem angrenzenden Kompost das Feuer verursacht haben. Der Sachschaden an dem Gartenhaus, welches vollständig abbrannte, beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Dettenhausen (TÜ): Einbrecher unterwegs

Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu zwei Einbrüchen aufgenommen, welche sich im Verlauf des Samstags ereignet haben. In der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 19 Uhr drang ein bislang Unbekannter in der Straße Weinhalde über ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss ein. Hier durchsuchte er mehrere Zimmer nach Stehlenswertem. Er entwendete Bargeld sowie Schmuck bevor er unerkannt flüchtete. In den Nachmittagsstunden zwischen 14.45 Uhr und 19.10 Uhr brach möglichweise der gleiche Täter in ein weiteres Wohnhaus in der Helmuth-Bächle-Straße ein. Hier hebelte der Kriminelle ebenfalls ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte so ins Innere. In Abwesenheit der Hauseigentümer durchsuchte er die Räume ehe er mit einem geringen Bargeldbetrag über die Terrassentür entkam. In beiden Fällen wurden Experten der Spurensicherung hinzugezogen.

Rottenburg am Neckar (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

Im Ortsteil Oberndorf ist im Tatzeitraum zwischen Samstag, 20.12.2025, und Samstag, 27.12.2025, ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Bürgermeister-Biesinger-Straße eingebrochen. Während der Abwesenheit der Bewohner verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsucht dort mehrere Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Rottenburg hat mit Unterstützung der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): In Wohnhaus eingestiegen

In ein Wohnhaus in der Landhaushöhe im Ortsteil Unterjesingen ist ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag und Samstag eingebrochen. Der Einbrecher versuchte zunächst vergeblich über die Haustür und Terrassentür ins Gebäude zu gelangen. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster verschaffte er sich schlussendlich Zutritt und durchsuchte im Inneren des Hauses sämtliche Räume. Die genaue Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren wurden vor Ort gesichert.

Albstadt (ZAK): In Einfamilienhaus eingebrochen

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr wurde durch eine Nachbarin entdeckt, dass ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Rudolf-Blickle-Straße, im Ortsteil Tailfingen, eingebrochen ist. Zwischen Dienstag, 23.12.2025, und Samstag, 27.12.2025, hatte sich der Einbrecher über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und dort sämtliche Räume nach Wertvollem durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Experten der Kriminalpolizei sichten vor Ort Spuren.

Haigerloch (ZAK): Einbruch in Wohnhaus

Ein Einfamilienhaus in der Salinenstraße ist am Samstagabend das Ziel von einem bislang unbekannten Einbrecher gewesen. Zwischen 18.00 Uhr und 23.45 Uhr drang der Täter auf bislang nicht bekannte Art und Weise in das Haus ein und durchwühlte die Räume. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schömberg (ZAK): Bewohnerin vertreibt Einbrecher

Am Samstagabend gegen 17.30 Uhr haben Unbekannte versucht, in ein Haus in der Blumenstraße einzubrechen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, was von der im Gebäude anwesenden Bewohnerin bemerkt wurde. Durch lautes Rufen gelang es der Frau, die Einbrecher in die Flucht zu schlagen, noch bevor diese in das Innere vordringen konnten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Ermittlungen durch das Polizeirevier Balingen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell