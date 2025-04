Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Abend befuhr ein 64jähriger Skoda-Fahrer die Gehrener Friedensstraße in Richtung der Residenzstraße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt gegenüber einem 22jährigen Ford-Fahrer, der die Residenzstraße ortsauswärts in Richtung Langewiesen befuhr.

Auf der Kreuzung kam es zur Kollision zwischen den Pkws, sodass beide auf die Verkehrsinsel in Richtung der Carl-Marien-Höhe schleuderten. Der Skoda kam hierbei auf der Fahrerseite zum Liegen.

Wie durch ein Wunder wurde lediglich der Skodafahrer leicht verletzt und konnte nach medizinischer Untersuchung vor Ort entlassen werden.

An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 45.000 Euro. Der an der Verkehrinsel entstandene Schaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert. Die Straße war für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell