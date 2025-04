LPI-GTH: Kollidiert

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots) - In ein Schreib- und Tabakwarengeschäft in der Wildecker Straße drangen ein oder mehrere Unbekannte gestern, gegen 23.20 Uhr gewaltsam ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter Tabakwaren in noch unbekanntem Wert. Zudem wurde Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro verursacht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter ...

