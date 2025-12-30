PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verlehrsunfall mit drei verletzten Personen

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): PKW von Fahrbahn abgekommen - mehrere Verletzte

Am Montagabend ist es auf der B296 in Tübingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die 43-jährige PKW-Lenkerin eines Audis befuhr gegen 21 Uhr die B296 in Richtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem PKW vor dem Schlossbergtunnel nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach ein dortiges Gebüsch. Im weiteren Verlauf rutschte der Audi einen Abhang hinunter und kam im Bereich Schleifmühleweg zum Unfallendstand. Durch das Unfallgeschehen zogen sich die 43-jährige Fahrerin sowie die Mitfahrerinnen im Alter von 20 und 15 Jahren schwere Verletzungen zu. Sie wurden nach erfolgter medizinsicher Erstversorgung vom Rettungsdienst, welcher mit fünf Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort war, in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Feuerwehr Tübingen war mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an der Unfallörtlichkeit Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Reutlingen

Julian Geckeler

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

