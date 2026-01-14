PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sechs Verletzte: Auto kollidiert mit Streifenwagen

Minden (ots)

(TB) Infolge eines Verkehrsunfalls zogen sich am Mittwochmorgen vier Einsatzkräfte der hiesigen Polizeiwache sowie zwei weitere Personen Verletzungen zu. Zum Unfallzeitpunkt fuhr der Streifenwagen auf der Marienstraße und kollidierte mit einem von einem Grundstück auffahrenden Schülertransportwagen.

Das mit vier Beamten besetzte Einsatzfahrzeug befand sich auf einer Streifenfahrt und befuhr gegen 07:20 Uhr die Marienstraße stadtauswärts. Als sich der Polizeiwagen kurz hinter der Gabelsbergerstraße einem Supermarkt näherte, fuhr von dem Grundstück ein 78-Jähriger mit seinem mit insgesamt drei Personen besetzten Vivaro unvermittelt auf die Marienstraße ein. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung konnte die 32-jährige Polizistin eine Kollision des Vito mit dem Schülertransportwagen nicht mehr verhindern.

Im Zuge der Zusammenstoßes zog sich die Beifahrerin (72) des Opels sowie ein 8-jähriger Junge, der auf der Rückbank saß, Verletzungen zu. Die Mindenerin wurde mittels Rettungswagen dem Johannes Wesling Klinikum zugeführt. Die Erziehungsberechtigten des Jungen suchten mit ihm selbstständig einen Arzt auf. Auch die vier Polizisten (24 bis 42) suchten zwecks Untersuchung das Klinikum Minden auf. Ein 25-jähriger Beamte sowie seine drei Kolleginnen zogen sich leichte Verletzungen zu.

Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallteam des Polizeipräsidiums Bielefeld angefordert. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Eine Kehrmaschine der Stadt Minden reinigte die Fahrbahn von dem aufgebrachten Bindemittel. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Marienstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen dem Mittellandkanal und dem Saarring für rund dreieinhalb Stunden komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

