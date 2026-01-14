Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen eingeleitet - Autofahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Lübbecke (ots)

(SN) Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Mittwoch einer Verkehrskontrolle entzogen.

So war einer Streifenwagenbesatzung gegen 1 Uhr auf der Industriestraße ein von der B 239 kommender BMW aufgefallen, als dieser sich mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit dem Polizeiauto näherte. Daraufhin entschlossen sich die Gesetzeshüter, den Autofahrer einer Kontrolle zu unterziehen und gaben dem Mann Anhaltezeichen. Denen kam der BMW-Fahrer zunächst an der Kreuzung zur Rahdener Straße nach, gab aber plötzlich Vollgas und missachtete dabei eine rote Ampel.

Dabei flüchtete der Mann über die Rahdener Straße in Richtung "Rauhe Horst". Im Bereich der Straße "Hausstätte" verloren die Beamten schließlich den Sichtkontakt zu dem schwarzen BMW. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der mutmaßlicher Fahrer bisher nicht an der Halteranschrift angetroffen werden. Hierzu laufen die weiteren Ermittlungen.

