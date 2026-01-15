PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw landet auf dem Dach

Hüllhorst (ots)

(FW) Wegen eines gemeldeten Autounfalls wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst am Mittwoch gegen 10:15 Uhr an die Oberbauerschafter Straße (L876) nach Hüllhorst gerufen.

Dort, so die Erkenntnisse, war eine 36-jährige Suzuki-Fahrerin aus Richtung Oberbauerschaft unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache im Bereich des Rotdornweges nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier drehte sich das Fahrzeug und rutschte nach links in einen Graben. Der Wagen verlor die Bodenhaftung, überschlug sich und landete auf dem Dach. Auch ein Leitpfosten wurde hierbei beschädigt.

Die Lübbeckerin erlitt offenbar leichte Verletzungen und wurde per RTW ins Krankenhaus Bünde gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

