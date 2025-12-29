PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Brand in leerstehendem Gebäude

Hemer (ots)

Auf dem Hammer brannte am 25.12., um 11.15 Uhr, Unrat in einem leerstehenden Gebäude. Die Feuerwehr löschte den Brand. Gebäude- oder Personenschäden entstanden nicht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

