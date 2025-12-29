Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Brand in leerstehendem Gebäude
Hemer (ots)
Auf dem Hammer brannte am 25.12., um 11.15 Uhr, Unrat in einem leerstehenden Gebäude. Die Feuerwehr löschte den Brand. Gebäude- oder Personenschäden entstanden nicht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)
