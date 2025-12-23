Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach möglicher Nötigung im Straßenverkehr

Iserlohn (ots)

Nach einem Vorfall am Sonntagnachmittag an der Einmündung Im Wiesengrund zur Schlesischen Straße sucht die Polizei nach Zeugen: Gegen 15.30 Uhr wartete ein 40-jähriger Fahrradfahrer an der Fußgängerampel, um die Schlesische Straße zu überqueren. In diesem Moment kam ein blauer Opel Corsa die schräg gegenüberliegende Straße vom Löbbeckenkopf herunter. Beim Abbiegen nach rechts umfuhr er die Verkehrsinsel auf der Schlesischen Straße linksherum über die Gegenfahrbahn und soll auf den wartenden Fahrradfahrer zugefahren sein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Nötigung im Straßenverkehr und fragt nun, wer die Fahrweise des blauen Corsa beobachtet hat. Zeugen werden gebeten sich zu melden unter Telefon 02371/9199-0. (cris)

