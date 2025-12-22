PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kennzeichen gestohlen - Konten gehackt

Altena (ots)

Zwischen dem 12. und dem 15. Dezember wurden am Kohlberghaus beide Kfz-Kennzeichen eines geparkten Wagens gestohlen.

Unbekannte haben E-Mail und Kleinanzeigen-Konto eines Altenaers gehackt und Thermomix-Artikel zum Verkauf angeboten. Der Altenaer wurde nur durch eine Sicherheitswarnung des Betreibers auf den Handel aufmerksam. Er konnte die Passwörter ändern und die Verkaufsliste einsehen. Bezahlt wurde per PayPal an verschiedene Konten. Am Montag erstattete er Anzeige bei der Polizei. Es steht zu befürchten, dass die "Käufer" keine Ware bekommen haben. Wie die Täter Zugang zu den Konten des Altenaers bekommen haben, ist nicht bekannt. Häufig liegt es jedoch an allzu einfachen Kennwörtern. Dem E-Mail-Fach kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Wer Zugang zum Mail-Konto seiner Opfer hat, der kann nicht nur sehen, bei welchen anderen Online-Dienstes sie angemeldet sind, sondern sich auch x-beliebig Kennwörter zuschicken lassen oder diese ändern. Im Betrugsfall sollten Opfer schnell handeln, die Passwörter ändern, den Betreiber der Plattformen informieren und Anzeige bei der Polizei erstatten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

