Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrskontrollen für mehr Sicherheit

Menden (ots)

In den vergangenen Wochen haben die Beamten der Polizeiwache in Menden verstärkt den Verkehr durch das "Tor zum Sauerland" unter die Lupe genommen, um auf Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen. So kam es nach gezielten Kontrolltagen am 11.11. / 02.12.2025 auch am vergangenen Freitag wieder zu verstärkten Kontrollen. An den drei Tagen waren insgesamt neun Fahrzeugführer dabei, die auf Grund des Verdachts des Drogenkonsums ihr Fahrzeug stehen und sich Blut abnehmen lassen mussten. Auf Grund mangelnder Profiltiefe, und das im Winter, musste ein weiteres Fahrzeug von der Weiterfahrt abgehalten werden. Doch auch andere Themen standen im Vordergrund, so wurden 31 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Auch ein nicht angelegter Gurt, die abgelaufene Hauptuntersuchung, das defekte Licht, fehlende Warnwesten und vieles mehr sorgten für 43 weitere Verstöße, die geahndet wurden. Auch künftig wird die Polizei in Menden ihre Blicke auf und in die Autos werfen, um für unsere Sicherheit zu sorgen. (lubo)

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
