Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch verhindert

Halver (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar verhinderte am Freitagabend an der Straße Heedheide einen Einbruch. Gegen 18.30 Uhr hörte er von draußen Geräusche. Als er dem Grund nachging, erblickte er eine Person an der Rückseite des Nachbarhauses. Er stellte kurz darauf Schäden an der Terrassentür der Nachbarn fest und rief die Polizei. Am Samstag, vermutlich zwischen 3.30 und 4 Uhr, wurde am Falkenweg versucht, ein Fenster einer Wohnung gewaltsam zu öffnen. Ein Nachbar wachte ein zur besagten Zeit in der Nacht durch Geräusche auf, ordnete diese jedoch der Straße zu. Am nächsten Morgen wurde der Einbruch bemerkt. Die Wohnung wird gerade renoviert. Offenbar wurde nichts gestohlen. (cris)

