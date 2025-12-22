PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebinnen - Pedelec gestohlen - Handy weg

Lüdenscheid (ots)

Mitarbeiter einer Drogerie im Sterncenter entdeckten am Samstag gegen 17 Uhr eine 43-jährige Frau, die bereits wegen mehrerer Diebstähle Hausverbot im Sterncenter hatte, und brachten sie ins Büro. Die hinzu gerufene Polizei fand auch diesmal gestohlene Waren aus zwei verschiedenen Geschäften bei ihr. Außerdem hatte sie mehrere spitze Gegenstände dabei. Die Polizeibeamten schrieben Strafanzeigen wegen zweier Ladendiebstähle mit Waffen sowie Hausfriedensbruchs. Das Diebesgut wurde den Eigentümern ausgehändigt, die spitzen Gegenstände sichergestellt. Weil gegen die Frau zwei Haftbefehle wegen Eigentumsdelikten vorlagen, wurde sie vorläufig festgenommen. Eine 16-Jährige wurde am Freitagmorgen kurz nach 7 Uhr in einem Discounter an der Heedfelder Straße dabei erwischt, wie sie Lebensmittel an der Kasse vorbei schmuggeln wollte. Sie bekam eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben.

Zwischen Montag- und Freitagmittag wurde im Brighouse-Park ein Pedelc gestohlen. Der Eigentümer hatte es auf einer Stellfläche für E-Roller und Fahrräder mit einem Schloss an einer Laterne gesichert.

Eine 46-jährige Schalksmühlerin vermisste nach dem Besuch des Stern-Centers am Samstagnachmittag ihr Smartphone, das in ihrer Gesäßtasche gesteckt hatte. Eine Handyortung führte nach Altena, wo eine 53-jährige Frau am Nachmittag Besuch von der Polizei bekam. Sie überreichte das Handy, das sie angeblich auf einer Toilette im Stern-Center gefunden hatte. (cris)

