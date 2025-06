Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Nach Unfall geflüchtet

Baden-Baden, Oos (ots)

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr befuhr ein Citroen-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit die B500 von Baden-Baden kommend in Richtung Baden-Baden-Oos. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit soll er auf die B3 von Sinzheim kommend in Richtung Baden-Baden-Oos gefahren und dabei mittig in den Gegenverkehr gekommen sein. Ein VW-Fahrer konnte trotz Ausweichmanöver in Richtung Grünfläche eine Kollision mit dem Citroen-Lenker nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall kam der Unfallverursacher rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Peugeot. Im Anschluss entfernten sich die drei Fahrzeuginsassen des Citroens unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den insgesamt entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 85.000 Euro zu kümmern. Das Trio flüchtete fußläufig in Richtung Breslauer Straße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte niemand festgestellt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Erstversorgung des verletzten VW-Fahrers. Die Sinzheimer Straße musste bis zur Räumung der Unfallstelle gesperrt werden. Durch Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden konnte der Unfallverursacher am Folgetag ermittelt werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

/ph

