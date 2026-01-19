PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/LD-Godramstein - Überwachung Nachtfahrverbot

POL-PDLD: B10/LD-Godramstein - Überwachung Nachtfahrverbot
  • Bild-Infos
  • Download

B10/LD-Godramstein (ots)

Bei einer Verkehrsüberwachung am frühen Morgen (19.01.2026, 01.30 Uhr) konnte auf der B10, Höhe LD-Godramstein ein Sattelzug kontrolliert werden, dessen Fahrer keine Ausnahmegenehmigung für das Befahren der B10 vorzeigen konnte. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro bezahlen. Zudem musste er an geeigneter Stelle wenden und die B10 in Richtung Autobahn verlassen. Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise. Der Streckenabschnitt wird durch den Schwerverkehr zur Nachtzeit genutzt, um den ca. 45 km langen Umweg über die A6 und damit Zeit und Transportkosten einzusparen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

