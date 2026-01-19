Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Brand eines Verteilerkastens sowie mehrerer Mülleimer

Landau (ots)

Am 19.01.2026 wurde der Polizei Landau gegen 02:00 Uhr zunächst ein lauter Knall im Bereich des Philosophengartens in Landau gemeldet. Vor Ort konnte ein brennender Verteilerkasten sowie mehrere danebenstehende brennende Mülleimer für Papiermüll festgestellt werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ob der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell