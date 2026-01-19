POL-PDLD: Landau - Brand eines Verteilerkastens sowie mehrerer Mülleimer
Landau (ots)
Am 19.01.2026 wurde der Polizei Landau gegen 02:00 Uhr zunächst ein lauter Knall im Bereich des Philosophengartens in Landau gemeldet. Vor Ort konnte ein brennender Verteilerkasten sowie mehrere danebenstehende brennende Mülleimer für Papiermüll festgestellt werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ob der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
