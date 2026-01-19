Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung nach 26 Jährigem

Klingenmünster (ots)

Seit Freitag, 16.01.2026, ist ein im Maßregelvollzug des Pfalzklinikums Klingenmünster untergebrachter 26-Jähriger abgängig. Er verließ in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 22 Uhr und 2 Uhr sein Zimmer im Maßregelvollzug. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Abgängige Bezüge in den Großraum Mainz und Hamburg haben könnte.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Personenbeschreibung: - 1,90m - Schlank - kurze lockige Haare - zuletzt mit einem schwarz-weißen Jogginganzug bekleidet

Foto des 26-Jährigen: https://s.rlp.de/69fK26C

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt den 26-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341 2870 an die Kriminalinspektion Landau in der Pfalz zu wenden. Wenn Sie die Person sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes Der Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell